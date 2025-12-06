Уряд затвердив і спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

– контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони – Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України й інших;

– термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років;

– щорічні фінансові бонуси й додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях;

– нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають у запасі й резервісти, мобілізовані військові. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

Фото: Міноборони

Глава Міноборони очікує на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Він розраховує, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.