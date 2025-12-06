Захисна споруда на Чорнобильській атомній електростанції, зведена для утримання радіоактивних матеріалів після аварії 1986 року, більше не здатна повноцінно виконувати свою основну безпекову функцію.

Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на МАГАТЕ. Пошкодження спричинене ударом дрона у лютому.

За даними МАГАТЕ, під час інспекції минулого тижня експерти оглянули сталеву арку — Новий безпечний конфайнмент, добудований у 2019 році. Вони підтвердили, що удар дрона у лютому, на третьому році повномасштабної війни, призвів до деградації конструкції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія зафіксувала втрату спорудою ключових безпекових функцій, включно зі здатністю стримувати радіоактивні матеріали. Водночас несучі елементи та системи моніторингу не зазнали постійних ушкоджень. За його словами, частину ремонтних робіт уже виконано, але потрібне повне відновлення, аби запобігти подальшій деградації та гарантувати довгострокову ядерну безпеку.

У лютому українська влада повідомляла, що в Чорнобиль ударив дрон із потужною вибуховою частиною: був спричинений пожежний осередок і пошкоджено захисне покриття навколо четвертого енергоблока, зруйнованого у 1986 році. Київ звинуватив у нападі РФ, однак Москва це заперечила.

МАГАТЕ зазначає, що рівні радіації залишилися в нормі, витоків не зафіксовано.

Чорнобильська катастрофа 1986 року спричинила масштабне радіаційне забруднення Європи, а для ліквідації її наслідків радянська влада мобілізувала сотні тисяч людей та техніки. Останній діючий реактор станції було зупинено у 2000 році. У 2022 році російські військові понад місяць утримували ЧАЕС і прилеглу територію, коли намагалися прорватися до Києва.