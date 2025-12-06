Було б «неприйнятно» для України «просто віддати території» в будь-якій мирній угоді з Росією, сказав Sky News головнокомандувач Збройних сил України.

Генерал Олександр Сирський заявив, що «справедливий мир» можливий лише тоді, коли бойові дії будуть зупинені на поточних лініях фронту, а після цього мають розпочатися переговори.

Натякаючи на повну недовіру до заяв Кремля про готовність завершити війну, він звинуватив Володимира Путіна в тому, що той використовує спроби Дональда Трампа організувати мирні перемовини як «прикриття», поки російські війська намагаються силою захопити більше територій на полі бою.

Що українські військові думають про відмову від Донбасу

Цей рідкісний публічний коментар найчіткіше окреслює «червоні лінії» української армії в той час, як Вашингтон намагається узгодити мирне врегулювання, яке — згідно з початковим проєктом — передбачало б передачу Києвом усього Донбасу на сході країни Москві.

Президент Володимир Зеленський, заручившись підтримкою Великої Британії та інших європейських союзників, на дипломатичному фронті намагається зміцнити позицію України.

Та президент Путін заявив, що Росія або захопить Донбас військовим шляхом, або українські війська мають відступити.

Відверто виступаючи, генерал Сирський, головнокомандувач ЗСУ, дав зрозуміти, що українські військові продовжать битися, якщо дипломатія не спрацює, — і попередив, що на кону стоїть доля всієї Європи.

«Наша головна місія — захищати нашу землю, нашу країну та наше населення», — сказав він в ексклюзивному інтерв’ю у підвалі будівлі на сході України. Sky News попросили не розкривати точну локацію з міркувань безпеки.

«Для нас, природно, неприйнятно просто віддати територію. Що це взагалі означає — віддати нашу землю? Саме для цього ми й воюємо: щоб не віддавати нашу територію».

Багато військових загинули, захищаючи Україну з 2014 року, коли Росія вперше захопила Крим і напала на Донецьку та Луганську області, що складають Донбас.

Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року були мобілізовані сотні тисяч українських цивільних, які воюють поруч із професійними військовими.

Росія далеко від досягнення початкової мети

Майже через чотири роки Росія окуповує близько п’ятої частини України, включно з великими частинами Донбасу, але все ж далеко від своєї початкової мети — нав’язати в Києві прокремлівський уряд.

На запитання, чи буде марною жертва всіх тих, хто загинув, захищаючи свою країну, якщо Україну змусили б передати під контроль Москви частину Донбасу, якою вона досі володіє, генерал Сирський відповів (через перекладача):

«Знаєте, я навіть не дозволяю собі розглядати такий сценарій.

Усі війни колись закінчуються, і ми, звісно, сподіваємось, що закінчиться і наша. І коли це станеться, має бути встановлений справедливий мир.

Справедливий мир означає мир без передумов, без відмови від територій. Це означає зупинку вздовж поточної лінії зіткнення».

Після цього він перейшов на англійську: «Stop. A ceasefire. And after that negotiations, without any conditions».

Повернувшись до української, додав: «Будь-який інший формат буде несправедливим миром, а для нас це неприйнятно».

Плани України на випадок припинення допомоги

Хоча воля та спроможність України воювати є ключовими у протидії значно більшій російській армії, не менш важливими є постачання зброї, боєприпасів та інша допомога від союзників, насамперед США.

Однак через непередбачуваність Білого дому під керівництвом Дональда Трампа українські військові, схоже, готують плани на випадок припинення американської допомоги.

На питання, чи змогла б Україна продовжувати боротьбу, якщо президент Трамп припинив би підтримку, генерал Сирський сказав:

«Ми дуже вдячні нашим американським партнерам та всім союзникам, які підтримують нас у цій війні зброєю та технікою.

Ми сподіваємось, що вони продовжать надавати повну підтримку. Та також сподіваємось, що наші європейські партнери та союзники, за потреби, будуть готові забезпечити все необхідне для нашої справедливої війни проти агресора.

Бо зараз ми захищаємо не лише себе, а й усю Європу. І для всіх європейців критично важливо, щоб ми продовжували це робити. Бо якщо не будемо тут ми, іншим доведеться воювати в Європі».

Оцінка ситуації на полі бою

Генерал Сирський, який має позивний «сніговий барс», уже понад десятиліття веде бойові операції проти російської агресії.

Він став головнокомандувачем у лютому 2024 року після того, як президент Зеленський відсторонив попереднього керівника — генерала Валерія Залужного, який тепер є послом України в Лондоні.

Генерал Сирський зазначив:

Українські війська досі контролюють північну частину фортеці Покровськ на Донбасі і продовжать боротьбу за решту міста, всупереч російським твердженням про повне захоплення.

Росія щодня запускає 4–5 тисяч ударних дронів-камікадзе по українських позиціях, а також 1,5–2 тисячі дронів, що скидають бомби. Але Україна відповідає тим самим — і навіть більшою кількістю. «У плані дронів приблизно паритет. Зараз ми застосовуємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни».

Російська армія має удвічі більше артилерійських снарядів, але через дрони артилерію складніше застосовувати ефективно. Зараз 60% ударів здійснюються дронами.

Понад 710 000 російських солдатів розгорнуті вздовж фронту довжиною 780 миль (1255 км), з втратами близько 1000–1100 на день — убитими або пораненими, «і більшість — убиті».

«На цьому етапі російська армія намагається наступати практично по всій лінії фронту», — сказав генерал.

Де найзапекліші бої?

Найважчі бої тривають навколо Покровська, Куп’янська, Лимана та поблизу міста Гуляйполе в Запорізькій області.

«Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, маючи на меті стримати наступ ворога, не дозволити йому прорватися вглиб, завдати максимальних втрат і проводити контрнаступальні дії там, де ворог найбільш вразливий.

Наша стратегія — максимально виснажувати російську армію, зупиняти її просування, утримувати нашу територію та одночасно завдавати ударів по ворогу в ближньому тилу, оперативній глибині й навіть у самій Росії, щоб підірвати її оборонний потенціал та промислові можливості».

Морські дрони та удари вглиб Росії

Україна використовує далекобійні ударні дрони для атак по військових цілях і нафтопереробних заводах у Росії, щоб знищувати пальне та зменшувати доходи від нафти.

Також застосовує морські дрони для ураження російських військових кораблів і танкерів.

На запитання, чи має Україна достатньо сил, генерал відповів: «У нас є ресурси, щоб продовжувати бойові дії».

Проте Україна стикається з нестачею особового складу, а суспільство та армія виснажені війною.

Росія не демонструє готовності згортати війну

Путін має перевагу в чисельності військ і вогневій потужності, тому підтримка союзників для Києва є критично важливою.

Генерал Сирський наголосив, що Москва не показує жодних ознак згортання війни, попри заяви Путіна про готовність до переговорів.

«Тому ми робимо все, щоб, якщо ворог продовжить війну — а ви бачите, що хоч ми й хочемо миру, справедливого миру, — ворог продовжує свій наступ, використовуючи переговори як прикриття.

У їхніх операціях немає пауз і затримок. Вони продовжують просувати війська вперед, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям перемовин».

Він додав: «Тому ми змушені вести цю війну, захищаючи наш народ, наші міста та нашу землю.

Якщо ми цього не робитимемо, ми знаємо, що залишає по собі російська армія — лише руїни та смерть».