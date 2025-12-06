У США готуються до оприлюднення частини матеріалів у справі Джеффрі Епштейна, запланованого на 19 грудня. Там можуть з’явитися нові дані про зв’язки Дональда Трампа з одіозним фінансистом.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу сказав, що публікація цих документів може перерости у скандал небаченого масштабу. Він вважає, що Трамп найбільше боїться саме цих плівок і зараз готовий будь-яким способом відволікати увагу, зокрема за рахунок України.

Скандал через плівки Епштейна і страх Трампа

Огризко нагадав, що Дональд Трамп зараз шукає будь-який гучний успіх, бо над ним нависає велика проблема – так звані плівки Епштейна. Він розповів, що стежить за цією справою, і 19 грудня частину матеріалів мають оприлюднити, хоча частину файлів уже сховали після відновлення розслідування.

Навіть те, що вже зараз просочується в інтернет, говорить про те, що це буде скандал усіх скандалів,

– сказав колишній міністр.

Дипломат звернув увагу на зміст електронного листування Джеффрі Епштейна, де той обговорює Трампа з різними знайомими.

До уваги! В останніх опублікованих листах Джеффрі Епштейн називає Дональда Трампа найжахливішою людиною з усіх, кого він знав, і стверджує, що в реальному житті той значно гірший, ніж на екрані; у цих же листах видно, як Епштейн покладався на своїх закордонних контактів, щоб дізнатися їхню думку про нового президента США, демонструючи водночас свої розгалужені зв’язки по всьому світу в електронному листуванні з різними партнерами, а члени Республіканської партії з Комітету переконують, що згаданою в одному з таких листів жінкою, з якою Трамп нібито провів кілька годин, є одна з найвідоміших жертв Епштейна Вірджинія Джуффре.

Він назвав Епштейна “злом усього зла” і “повноважним представником сатани на землі”, бо те, що той робив, виходить за межі будь-якої людської моралі.

Він пише, що не бачив гіршої людини, ніж Трамп, – у ньому нема жодної клітини, яку можна назвати позитивною,

– переказав Огризко зміст листів.

За його словами, Трамп зараз намагається відмежуватися, стверджуючи, що розійшовся з Епштейном ще у 2006 – 2007 роках, але на файлах видно їхню зустріч у 2017 році, вже після обрання Трампа президентом. Через це він зацікавлений у будь-яких темах, які можуть відвернути увагу від плівок – навіть у розмовах про “позаземні цивілізації”.

Зараз будуть розповідати все, що завгодно, аби тільки це було темою номер один, а не те що написано в цих плівках,

– сказав колишній міністр.

Україна в такій логіці стає лише розмінною монетою, яку можна поставити в незручне становище і потім використати у власних інтересах. Подібні кроки спрямовані лише на те, щоб відвести увагу від матеріалів, які будуть оприлюднені.

https://24tv.ua/plivki-epshteyna-zagrozhuyut-trampu-eksministr-rozpoviv-yak-vin_n2965714