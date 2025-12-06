5 грудня та в ніч проти 6 на території Миколаївщини тричі виникали пожежі господарчих споруд:

у с. Сирове Врадіївської громади Первомайського району, з не встановленої причини, за різними адресами у проміжок близько години, загорілись дві господарчі споруди з сіном. Вогнеборці їх загасили одну на площі 40 кв. м, іншу — 50 кв. м. Правоохоронці встановлюють обставини обох подій;

у с. Таборівка Бузької громади Вознесенського району горіли речі домашнього вжитку в господарчій споруді на території приватного домоволодіння. Тут площа горіння склала 30 кв.м.

Також вчора горіли їжа на плиті у м. Миколаєві, сміття на відкритій території у Вознесенському районі та сушильна установка на об’єкті у Баштанському районі. Площі цих займань — незначні.

Причини пожеж — встановлюються.