Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб
танків – 11 398 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од.
артилерійських систем – 34 874 (+31) од.
РСЗВ / MLRS – 1 560 (+2) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків– 431 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од.
крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од.
спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.
Дані уточнюються.