Росіяни в ніч на 6 грудня знову атакує Україну. Одночасно з масованим нальотом дронів ворог застосував балістику та ракети “Кинджал”. Вже відомо про вибухи з наслідками у Фастові під Києвом, Дніпрі та області.

Моніторингові пабліки також відзначають нові запуски дронів. Крім того, під ранок почалася крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації РФ.

У Фастові, як повідомила “Укрзалізниця”, під удари потрапила залізнична інфраструктура.

У зв’язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів. Затримки контролюються, а диспетчери подбають про можливі пересадки, обіцяють в УЗ.

Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Вже зрозуміло, що ворог знову атакує енергоінфраструктуру України, тож сьогодні ймовірні позачергові вимкнення електроенергії.

Будьте уважні, атака триває.