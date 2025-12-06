Сьогодні вночі стало відомо про підсумки зустрічі Спеціального посланника з питань миру Стівена Віткоффа з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим.

Протягом двох днів Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні.

Так, відбулась вже шоста зустріч сторін за останні два тижні. Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств.

Окремо було розглянуто «Програму майбутнього розвитку», яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення.

Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни.

Завтра сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.