Про це повідомив Головком Сирський після поїздки на цей фронт

-Попрацював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп’янськ.

Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угруповання. Обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп’янська.

Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані.

Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають “успіхи” хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність.

Поспілкувався з особовим складом. Захоплююсь мужністю і професіоналізмом наших воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога. Дякую за вашу ратну працю!

Віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога.

Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних Сил, Національної гвардії тощо.

Працюємо пліч-о-пліч, щоб вибити ворога з української землі.

Слава Україні!