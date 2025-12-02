Держава-агресор рф продовжує розбудовувати мережу міжнародних партнерств, що мають допомогти режиму уникати санкційного тиску та забезпечувати фінансування російського вторгнення до України.

Черговим елементом цієї стратегії стала серія міжурядових угод між москвою та Ханоєм, схвалених російським урядом у травні цього року, повідомляє ГУР.

Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній “зарубєжнєфть”, “пєтров’єтнам” і спільного підприємства “в’єтсовпєтро”.

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі (рф) та продовження строків чинних ліцензій — до 2050 року.

Одночасно угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче $75 за барель, що значно вище за цінову стелю у $47,6 за барель, яку країни Європейського Союзу запровадили в липні 2025 року.

Паралельно росія посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В’єтнамі — створенням “центру російської мови” та впровадженням угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва, які раніше були поставлені В’єтнаму.

З огляду на спроби кремля зафіксувати “гарантовану” ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги — зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав.