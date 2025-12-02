Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СЕРЕДУ, 3 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

00:00-06:00 0,5 черги;

06:00-08:00 1,5 черги;

08:00-12:00 2,5 черги;

12:00-17:00 3 черги;

17:00-19:00 2,5 черги;

19:00-21:00 2 черги;

21:00-23:00 1,5 черги;

23:00-00:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 00:00 – 01:00; 11:30 – 17:30;

1.2 – 04:30 – 08:00; 15:00 – 18:30;

2.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

2.2 – 01:00 – 04:30; 15:00 – 18:30;

3.1 – 00:00 – 00:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30;

3.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30;

4.1 – 08:00 – 11:30; 22:00 – 23:30;

4.2 – 05:30 – 08:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 21:30;

5.1 – 08:00 – 15:00; 22:00 – 23:30;

5.2 – 08:00 – 11:30; 18:30 – 22:00;

6.1 – 05:30 – 08:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

6.2 – 11:30 – 18:30; 22:00 – 00:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/