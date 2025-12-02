Кабінет Міністрів ухвалив ряд рішень, що забезпечать додаткову підтримку жителів прифронтових територій та започаткують системне державне фінансування пасажирських залізничних перевезень.
На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад. Програма діятиме в рамках президентської програми «Зимової підтримки».
Уже завтра, 3 грудня, о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься. Наразі програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас).
Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.
Як оформити квиток за кілометри?
- Оновіть або встановіть застосунок «Укрзалізниці». Акаунт має бути верифікований через «Дія.Підпис».
- У застосунку натисніть на позначку «3000» та «Взяти участь» — ви отримаєте свої 3000 км.
- Оберіть поїзд із позначкою «3000». Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.
На цю програму не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення Уряду передбачає зокрема компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала й додатковий дохід, в тому числі динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.
Держава вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати. А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування. У І кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень. Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни.
«Підтримка людей, які живуть і працюють у прифронтових громадах, — пріоритет для Уряду. Там, де щодня триває боротьба, маємо забезпечити доступну та надійну логістику. В умовах війни залізниця стала головною транспортною артерією країни: вона перевозить людей, гуманітарні вантажі, забезпечує евакуацію, працює для дипломатичних місій та стратегічних потреб. Сьогодні важливо не просто зберегти цю стійкість, а й розширювати можливості для мешканців прифронтових територій. Запускаємо ще один інструмент підтримки людей, які найбільше потребують уваги держави», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Маршрути для пілотного запуску визначили на основі аналізу заповненості поїздів, з особливим акцентом на потреби мешканців прифронтових регіонів. Це дозволить стимулювати подорожі для тих українців, для яких ключовим є саме доступний тариф, а не тривалість поїздки, а також частково розвантажити пікові періоди перевезень
Залізниця залишається ключовим елементом оборонної спроможності держави — це і пасажирські перевезення, і медичні, евакуаційні, дипломатичні рейси. Майже щодня ворог застосовує всі можливі засоби, аби зупинити цей рух. Відтак урядова підтримка і залізниці, і пасажирів є критично необхідною.
Важливо знати:
- Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.
- Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у «Дії» (завантажте свідоцтво про народження).
- За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.
- Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.
- Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.
- 3000 кілометрів не обов’язково використовувати у грудні 2025 року найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).
- Невикористаний залишок від 3000 кілометрів Україною згодом можна буде конвертувати у бонусні “обіймашки” в програмі лояльності Укрзалізниці “Залізні Друзі”. Цей функціонал з’явиться у застосунку УЗ у 2026 році. Про нього буде повідомлено додатково.
Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:
№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
№109/110 Львів – Миколаїв,
№115/116 Суми – Київ,
№121/122 Миколаїв – Київ,
№127/128 Львів – Запоріжжя,
№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
№143/144 Суми – Рахів,
№39/40 Солотвино – Запоріжжя,
№45/44 Харків – Ужгород,
№47/48 Запоріжжя – Мукачево,
№51/52 Одеса – Запоріжжя,
№53/54 Дніпро – Одеса,
№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
№773/774 Київ – Конотоп,
№87/88 Ковель – Запоріжжя,
№ 886/888 Фастів – Чернігів,
№895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
№15/16 Харків – Ясіня,
№17/18 Харків – Ужгород,
№41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
№719/720 Харків – Київ,
№723/722 Харків – Київ,
№731/732 Запоріжжя – Київ.