Кабінет Міністрів ухвалив ряд рішень, що забезпечать додаткову підтримку жителів прифронтових територій та започаткують системне державне фінансування пасажирських залізничних перевезень.

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад. Програма діятиме в рамках президентської програми «Зимової підтримки».

Уже завтра, 3 грудня, о 10:00 у застосунку «Укрзалізниці» можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься. Наразі програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас).

Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.

Як оформити квиток за кілометри?

Оновіть або встановіть застосунок «Укрзалізниці». Акаунт має бути верифікований через «Дія.Підпис». У застосунку натисніть на позначку «3000» та «Взяти участь» — ви отримаєте свої 3000 км. Оберіть поїзд із позначкою «3000». Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

На цю програму не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення Уряду передбачає зокрема компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала й додатковий дохід, в тому числі динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

Держава вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати. А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування. У І кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень. Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни.

«Підтримка людей, які живуть і працюють у прифронтових громадах, — пріоритет для Уряду. Там, де щодня триває боротьба, маємо забезпечити доступну та надійну логістику. В умовах війни залізниця стала головною транспортною артерією країни: вона перевозить людей, гуманітарні вантажі, забезпечує евакуацію, працює для дипломатичних місій та стратегічних потреб. Сьогодні важливо не просто зберегти цю стійкість, а й розширювати можливості для мешканців прифронтових територій. Запускаємо ще один інструмент підтримки людей, які найбільше потребують уваги держави», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Маршрути для пілотного запуску визначили на основі аналізу заповненості поїздів, з особливим акцентом на потреби мешканців прифронтових регіонів. Це дозволить стимулювати подорожі для тих українців, для яких ключовим є саме доступний тариф, а не тривалість поїздки, а також частково розвантажити пікові періоди перевезень

Залізниця залишається ключовим елементом оборонної спроможності держави — це і пасажирські перевезення, і медичні, евакуаційні, дипломатичні рейси. Майже щодня ворог застосовує всі можливі засоби, аби зупинити цей рух. Відтак урядова підтримка і залізниці, і пасажирів є критично необхідною.

Важливо знати:

Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.

Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у «Дії» (завантажте свідоцтво про народження).

За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.

3000 кілометрів не обов’язково використовувати у грудні 2025 року найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

Невикористаний залишок від 3000 кілометрів Україною згодом можна буде конвертувати у бонусні “обіймашки” в програмі лояльності Укрзалізниці “Залізні Друзі”. Цей функціонал з’явиться у застосунку УЗ у 2026 році. Про нього буде повідомлено додатково.

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,

№109/110 Львів – Миколаїв,

№115/116 Суми – Київ,

№121/122 Миколаїв – Київ,

№127/128 Львів – Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,

№143/144 Суми – Рахів,

№39/40 Солотвино – Запоріжжя,

№45/44 Харків – Ужгород,

№47/48 Запоріжжя – Мукачево,

№51/52 Одеса – Запоріжжя,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,

№773/774 Київ – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів – Чернігів,

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.