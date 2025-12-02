Сукупні втрати російської армії від початку вторгнення в Україну сягнули приблизно 1,168 млн осіб. Лише у 2025 році рф втратила близько 382 тисяч убитими й пораненими, і середній добовий показник зріс до понад тисячі військових. Про це йдеться Про це йдеться в аналізі британської розвідкивід 2 грудня, пише УНН.

росія могла зазнати приблизно 382 тисячі загиблих та поранених упродовж року, а загальні втрати рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати 1 млн 168 тисяч осіб – йдеться у повідомленні.

Середньодобовий рівень втрат армії РФ у листопаді 2025 року становив 1 033 особи, що трохи більше, ніж у жовтні (1 008 осіб), і є третім поспіль щомісячним збільшенням. Водночас, за період з серпня по листопад 2025 року середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за останній рік, що свідчить про збереження високого темпу бойових дій при відносно нижніх щомісячних показниках.

Британська розвідка наголосила, що це зниження щомісячного рівня втрат відбувалося одночасно з активними бойовими діями по всьому фронту, демонструючи стійкість російських підрозділів попри значні втрати.