Видання Wired з’ясувало, що попри офіційні повідомлення про ліквідацію Департаменту ефективності уряду США (DOGE), низка його молодих технічних співробітників продовжує працювати у федеральних агентствах, зберігаючи зв’язок із структурами влади. Про це з посиланням на ЗМІ пише УНН.

Минулого тижня з’явилася інформація, що Департамент DOGE – відомий своїм радикальним стилем “рухатися швидко й ламати” та певний час пов’язаний з Ілоном Маском – нібито припинив існування.

Але, як повідомляє WIRED, Едвард Корістін, Гевін Клігер, Марко Елез, Акаш Бобба та Ітан Шаотран – відомі працівники депарнтаменту і надалі вказують у своїх профілях приналежність до DOGE чи уряду США. Вони відмовилися від коментарів, так само як і інші техспеціалісти з компаній Маска – xAI та SpaceX.

Джерело в Міністерстві сільського господарства США категорично заперечує ліквідацію DOGE, заявляючи, що його представники “зарилися в агентства, як кліщі”. Хоч департамент більше не проводить стрімкі реформи, його філії, схоже, влаштувалися в уряді надовго.

Деякі колишні співробітники DOGE вже зайняли впливові посади: Скотт Ленгмак очолив напрям дерегуляції штучного інтелекту, а Сем Бейда став заступником керівника Центру профілактики захворювань, попри відсутність досвіду в охороні здоров’я. Інші ж перейшли до нового офісу у Білому домі, зокрема співзасновник Airbnb Джо Геббіа, який отримав роль головного дизайнера США.