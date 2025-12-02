Верховний Суд підтвердив довічний вирок мешканцю Закарпаття, який у грудні 2023 року вчинив теракт під час засідання Керецьківської сільради.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Прокурори довели: чоловік, будучи депутатом, приніс на сесію три осколкові гранати, привів їх у бойову готовність і кинув на підлогу, намагаючись вплинути на рішення місцевої ради.

Вибухи пролунали миттєво — 25 людей були травмовані, двоє згодом померли.

Суд першої інстанції визнав його винним за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Апеляція залишила вирок без змін.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора: покарання є справедливим і відповідає тяжкості злочину.

Засуджений уже відбуває покарання. Вину визнав частково.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2024 року на Закарпатті депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради, засуджений до довічного ув’язнення.