Тарас та Олена Тополя оголосили про розлучення. Вони повідомили, що це рішення було зваженим для них обох.

“З відповідальністю і любов’ю до наших діток ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей”, – йдеться в заяві артистів.

Тарас та Олена одружились у 2013 році, вони мають трьох дітей.

На тлі повномасштабної війни співачка виїжджала за кордон разом з дітьми. У США вони перебували приблизно півтора року. Потім Тополя повернулася до України та чоловіка.

Олена і Тарас Тополя з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На тлі цього навіть з’являлися чутки, що пара опинилася на межі розлучення. Втім, у 2023 році Тополя це спростовувала.

“Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться – кожному по їхніх справах”, – казала Олена.

Сам Тарас у цей час став на захист України. За словами співака, він не міг бути поруч з родиною, але його серце не боліло через те, що дружина та діти в іншій країні.

“Я намагався підтримувати її і коли ми були на фронті, і коли вийшли з нього. А вийшли з фронту ми заради того, щоб концертами привертати до війни увагу за кордоном і збирати кошти для ЗСУ. Але можливості бути тоді, коли я хочу з Оленою і дітьми, у мене не було”, – казав Тополя в інтерв’ю РБК-Україна у 2024 році.

“Так само якщо говорити про мою родину, то їм пощастило, бо велика її частина живе у США у безпечному місці, і коли Олена з дітьми була там, мені серце не боліло, що з ними може щось статись”, – також додавав він.

Нагадаємо, літом Тарас Тополя був у всіх на вустах через скандал з нардепкою Безуглою. Під час атаки на Київ була зруйнована квартира лідера гурту “Антитіла” Тополі, Безугла заявила, що це – карма (ФОТО, ВІДЕО)

Випад Безуглої обурив спільноту, а потім на нього опосередковано відреагував і Тополя – оголосивши збір на психіатра для Безуглої.