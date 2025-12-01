За словами влади, близько 45 транспортних засобів потрапили в масову ДТП на міжштатній автомагістралі в Індіані через снігопад, що завдав регіону збитків, пише NBC

Як повідомив співробітник відділу зв’язків з громадськістю поліції штату Індіана Метт Еймс, про серйозних постраждалих не повідомлялося. Спочатку поліція оцінювала, що було задіяно від 20 до 30 транспортних засобів, але пізніше оновила їхню кількість приблизно до 45.

«Людям просто потрібно їздити розумно, коли починає падати сніг, зменшувати швидкість, пристібатися ременями безпеки та бути обережними».