Потенційна мирна угода між Україною і росією могла б забезпечити мир в регіоні на наступні 50-70 років. Обидві країни зараз знаходяться ближче до миру, заявив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, передає УНН з посиланням на Anadolu.

путін також готовий за певних умов прийняти припинення вогню і всеосяжну мирну угоду. Це було передано українській стороні, і ми залучені до деяких аспектів цього процесу. Ця війна дуже дорого обходиться і росії

– заявив турецький міністр закордонних справ.

Фідан додав, що кожна держава має право і обов’язок захищати свою національну безпеку, тому обговорювана мирна угода важлива не тільки для завершення війни в Україні, але і для забезпечення довгострокової стабільності в усій Європі.