Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд громадян Китаю до Росії.

Безвізовий режим діятиме до 14 вересня 2026 року. Громадяни Китаю зможуть в’їжджати до Росії без візи і перебувати в країні до 30 днів «з гостьовим або діловим візитом, як туристи, для участі в наукових, культурних, суспільно-політичних, економічних, спортивних заходах, а також здійснювати транзитний проїзд через РФ і виїзд з РФ».

З 15 вересня 2025 року Китай запровадив пробний безвізовий режим для росіян на рік — теж до 30 днів.