Конгрес США розслідує повідомлення The Washington Post про наказ міністра війни Піта Гегсета добити контрабандистів після удару по венесуельському човну, який перевозив наркотики.

Про це повідомляє CNN.

Голова сенатського Комітету з питань збройних сил республіканець Роджер Вікер передав запит до Пентагону для отримання інформації про операцію, що відбулася.

«Комітет поінформований про останні новини та первинну реакцію міністерства щодо прогнозованих подальших ударів по суднах, які можуть перевозити наркотики, у зоні відповідальності Командування Збройних сил США у Південній Америці (SOUTHCOM)», — заявив Вікер, разом зі своїм колегою, головою комітету в Сенаті Джеком Рідом.

За інформацією джерел WP, операція проти контрабандистів проводилася на початку вересня.

Антитерористичний підрозділ SEAL Team 6 випустив по катеру контрабандистів ракету.

Після першого удару двоє чоловіків вижили та трималися за палаюче судно, намагаючись урятуватися серед уламків. Тоді Гегсет наказав знищити вцілілих, стверджують джерела видання.

У Пентагоні не коментують матеріал. Командир, який керував операцією, наполягає, що вцілілі після удару залишаються законними цілями, адже можуть викликати інших контрабандистів для порятунку та евакуації вантажу.

Трамп вже прокоментував цей скандал.

-Він сказав, що не говорив цього, і я вірю йому на сто відсотків, — сказав Дональд Трамп про можливий наказ Піта Гегсета “добивати наркотерористів” з Венесуели.