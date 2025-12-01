Сьогодні вранці у Каспійську, що в Дагестані РФ, зафіксували атаку дронів літакового типу.

Лунали вибухи.

Зафіксовані незначні пошкодження житлового будинку.

Для чогось туди кинули росгвардію.

Скоріше за все, дрон збили, тому що місцеві викладають отакі фото із знахідками у своїх квартирах.

Насправді ціллю дронів могли бути 2 заводи, які розташовані в кількох кілометрах від трохи пошарпаного будинку. Це

Каспійський завод точної механіки (КЗТМ) – він спеціалізується на виробництві навігаційних комплексів та приладів для надводних кораблів та підводних човнів.

І Дагдизель – задіяний у виробництві морської та підводної зброї для Військово-морського флоту РФ.