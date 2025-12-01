Сьогодні, 1 грудня, відзначається день створення 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, і Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вітає особовий склад бригади з цим днем!

«За роки свого існування бригада пройшла славетний бойовий шлях, ставши символом витримки, професіоналізму та безкомпромісної відданості Українському народові. Від початку створення і до сьогодні — воїни бригади незмінно виконують завдання за призначенням у найскладніших умовах, демонструючи високу бойову майстерність, стійкість та силу духу.

Особовий склад 79 бригади неодноразово підтверджував своє почесне право належати до еліти війська, гідно тримаючи оборону, завдаючи ворогу відчутних втрат і зберігаючи життя побратимів. Саме завдяки таким військовим частинам зміцнюється обороноздатність держави та наближається наша спільна Перемога.

Командування Десантно-штурмових військ висловлює щиру вдячність кожному військовослужбовцю, ветеранам бригади, родинам десантників за терпіння, витримку та підтримку. Ваша служба — це приклад честі, відповідальності та відданості Військовій присязі й Збройні Сили України.

Схиляємо голови в глибокій шані перед воїнами 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Їхній подвиг назавжди вписаний в історію українського війська й у серце нашого народу. Ми пам’ятаємо кожного. Вони назавжди з нами в строю.

Бажаємо особовому складу бригади міцного здоров’я, стійкості та наснаги під час виконання поставлених завдань, а родинам десантників 79-ки – дочекатись своїх рідних з Перемогою.

Слава 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді!

Слава Десантно-штурмовим військам!

Слава Україні!» – мовиться в привітанні Командування ДШВ ЗСУ.

«Це був важкий, сповнений складних випробувань рік, наша бригада завжди знаходилась там, де «найспекотніше». Але ще важчим цей рік був для тих, хто стояв навпроти нас. Противник поніс надзвичайних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Курахівський, Новопавлівський, а тепер — Покровський напрямок. Скрізь наші воїни тримали оборону до кінця — доки не починали «сипатися» фланги.

Але навіть у таких тяжких умовах наші десантники не обмежувалися лише обороною. За цей рік було проведено безліч штурмових дій та зачисток, найгучніша з яких — звільнення населеного пункту «Золотий Колодязь» та зупинка прориву противника в районі Добропілля.

Було зроблено багато роботи. Велика подяка всім захисникам і захисницям, які не здалися та вистояли цей важкий рік.

Вітаємо з Днем створення частини!» – мовиться в дописі до відео, розміщеному у телеграм-каналі бригади.

