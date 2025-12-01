Цього вікенду на доріжках столичного клубу «Ля Флєш» були розіграні особисті та командні нагороди кадетського чемпіонату України з фехтування на шаблях. Змагання зібрали понад 80 учасників та учасниць з Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Так, в особистій першості 14-річному вихованцю Артема Скорохода Олександру Ляху з Миколаєва вдалося взяти реванш у представника столичного «Армійця» Юрія Кулеші (15:12) за поразки на Всеукраїнських змаганнях у Вишневому та Турнірі пам’яті М.Когута. Тож Олександр – із «золотом».

Серед дівчат миколаївська шаблістка Евгенія Матвієнко посіла третє місце.

У командній першості миколаївські шаблістки не здобули нагород, а чоловіча команда у складі Кирила Гудка, Олександра Ляха, Романа Ніколаєнка та Анатолія Міщенка зійшли на третю сходинку п’єдесталу.

Фото Вадима Байдаченка

