В Австралія акула напала на двох людей на пляжі. Загинула 25-річна Лівія М.

Вказано, що інцидент стався цього тижня у четвер у національному парку Кроуді-Бей, приблизно за 360 кілометрів на північ від Сіднея, пише Кореспондент.

“Очевидці атаки допомогли потерпілим до прибуття медиків. Але для 25-річної Лівії М. допомога прийшла надто пізно, і вона померла на пляжі від страшних рваних ран. Її 26-річний друг теж отримав тяжкі поранення, його в критичному стані доправили гелікоптером до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Загибла Лівія М. була синхронною плавчиною, а останнім часом вона працювала суддею на змаганнях. Молодий чоловік, який вижив, теж був спортсменом.

За даними місцевих ЗМІ, вони зайшли у воду, щоби зняти дельфінів на камеру GoPro. У якийсь момент Лівію атакувала велика бичача акула. Її друг спробував захистити її і сам постраждав. Незважаючи на серйозну рану ноги, йому вдалося витягнути подругу на берег та викликати рятувальників.

Загалом цього року в Австралії від нападів акул загинули п’ятеро людей.