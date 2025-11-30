Переговори між США та Україною завершилися. Як сказав Держсекретар США Марко Рубіо, сьогоднішня зустріч з українською делегацією була доволі продуктивною.

CNN повідомляє, що переговори між делегаціями були жорсткими, але водночас дуже конструктивними. Під час зустрічі сторони обговорили одні з найчутливіших питань, необхідних для врегулювання війни.

Як передає кореспондентка Суспільного, Рубіо ще сказав, що мета мирного плану – не тільки закінчення війни, але й процвітаюче майбутнє України.

“Дуже важливо закінчити війну, але що ще важливо, щоб в Україні була безпека, щоб не було нових вторгнень, і що ще дуже важливо — ми хочемо , щоб в Україні почалася ера процвітання, не просто відбудова, а щоб Україна більш сильною і процвітаючою, ніж раніше”, — сказав держсекретар Марко Рубіо після перемовин.

Рубіо визнав, що процес є “складним та делікатним”. Він також анонсував наступний етап дипломатичних зусиль — спецпредставник Стів Віткофф пізніше цього тижня вирушить до Москви.

Окрім того, за словами Рубіо, США підтримують контакт із російською стороною різною мірою та мають “досить добре розуміння їхніх поглядів”.

Позиція США: безпека і відбудова

Марко Рубіо назвав сесію продуктивним продовженням переговорів у Женеві. Він наголосив, що завдання Вашингтона виходить за межі простого закінчення війни.

“Ми хочемо допомогти Україні стати безпечною назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з черговим вторгненням… Ми хочемо, щоб український народ вийшов із цієї війни не просто відбудувавши країну, а зробивши її сильнішою та заможнішою, ніж вона була будь-коли”, — заявив держсекретар.

Позиція України

Рустем Умєров підтвердив успішність переговорів та подякував за роботу команді США, згадавши держсекретаря, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.