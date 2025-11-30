В Іспанії кількість можливих випадків африканської чуми свиней (АЧС) серед диких кабанів невпинно зростає, посилюючи тиск на одну з ключових галузей експорту країни. За даними La Vanguardia, поблизу Барселони виявили ще вісім тварин із підозрою на інфекцію, тоді як уряд намагається мінімізувати економічні втрати, пише УНН.

Посилаючись на джерела, близькі до міністерства сільського господарства Каталонії, видання повідомляє, що два випадки вже підтверджені, а ще 12 проходять лабораторні дослідження. Якщо діагноз підтвердять, загальна кількість інфікованих тварин зросте до 14.

В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

28.11.25, 17:35 • 3650 переглядiв

Перший спалах АЧС став серйозним ударом для Іспанії – найбільшого виробника свинини в ЄС. За словами міністра сільського господарства, близько третини експортних сертифікатів на свинину вже заблоковано.

З 400 експортних сертифікатів до 104 країн третина заблокована. Ми працюємо над тим, щоб відкрити їх якомога швидше – заявив Луїс Планас.

Він додав, що експорт свинини оцінюється у 8,8 мільярда євро на рік, підкресливши важливість збереження доступу до міжнародних ринків.

Наше завдання – підтримувати міжнародні ринки відкритими – сказав Планас.

Хоча африканська чума свиней не становить загрози для людей, вона стрімко поширюється серед свиней та диких кабанів, а низка держав уже запровадила обмеження на імпорт.

Тайвань заборонив ввезення “усіх продуктів зі свинини та живих свиней”, Китай закрив кордони для свинини з провінції Барселона, Велика Британія тимчасово припинила імпорт свинини з Каталонії, а Мексика – постачання свинячої продукції з усієї Іспанії.

Експерти попереджають: якщо зараження продовжуватиме поширюватися, Іспанію можуть чекати ще суворіші торговельні наслідки.