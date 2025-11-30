Сьогодні внаслідок атаки попередньо ударними БпЛА типу «Shahed» виникла пожежа складського сільськогосподарського приміщення.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Для обстеження території на предмет виявлення небезпечних хімічних сполук у повітрі залучалось відділення групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Миколаївщини. За результатами обстеження перевищення небезпечних сполук не виявлено.

Площа пожежі склала 500 кв. м. Її оперативно ліквідовано силами залучених підрозділів.

Від ДСНС на місці працювало 26 вогнеборців, залучалось 8 спецавтомобілів.