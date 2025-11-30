Представник України на перемовинах щодо “мирного плану” Трампа Сергій Кислиця вважає початок зустрічі добрим.

“Дуже захоплива та поки конструктивна”. Так описав зустріч із делегації США перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця.

Про свої враження від діалогу з американцями він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

“Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове керівництво Марка Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення”, — додав дипломат.

За інформацією “Суспільного”, зустріч тривала майже дві години, а зараз оголошена перерва.

Спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що оцінює переговори із представниками України “позитивно”.

Також він підтвердив, що вже завтра летить до Москви, щоб у вівторок зустрітися з путіним.