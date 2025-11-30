З початку 2025 року через додаток “Дія” в Україні було продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головний сервісний центр МВС України.

Із них понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки серії DI – близько 14% від усіх угод. Найбільше нових номерів видали легковим авто – понад 19 тисяч комплектів. Також понад 1300 отримали електромобілі, понад 4200 – мотоцикли та 360 – мопеди.

У МВС зазначають, що більшість автовласників залишає номерні знаки на проданому транспортному засобі. Якщо ж покупець замовив нові номери серії DI, старі не потрібно здавати до сервісного центру. Їх можна самостійно знищити, якщо власник не передає їх новому власникові. Водночас наголошується: використовувати номерні знаки, не зареєстровані за транспортним засобом, заборонено.

Якщо продавець хоче залишити наявний номерний знак на відповідальне зберігання, договір купівлі-продажу потрібно оформлювати безпосередньо в ТСЦ МВС.

Водночас укласти онлайн-угоду в Дії можуть лише фізичні особи. Продавцю достатньо авторизуватися у застосунку, згенерувати QR-код і передати його покупцеві.

Під час оформлення заявки покупець має:

залишити старий номер або забронювати новий із серії DI;

вибрати платну чи безкоштовну комбінацію номерів;

обрати електронне чи пластикове свідоцтво про реєстрацію;

вказати відділення Укрпошти для доставки;

перевірити дані та оплатити послугу.

Номерні знаки й свідоцтво доставляються Укрпоштою до 10 днів. Також можна замовити лише електронне свідоцтво і користуватися авто одразу після його появи в “Дії”.