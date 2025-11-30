Для перемоги у війні Україні необхідно зберегти єдність та витримати тиск агресора, адже ресурси окупантів теж не безмежні. Командувач Десантно-штурмових військ застеріг від політичних амбіцій та ігор у тилу, поки на фронті військові віддають життя.

Ситуація на фронті вимагає максимальної концентрації зусиль усього суспільства. Щоб здолати російську навалу, українцям потрібно проявити витримку та не дозволити внутрішнім розбіжностям послабити державу зсередини. Військові на передовій роблять свою роботу, але їм необхідний надійний тил, який живе спільними цінностями, а не особистими інтересами.

Таку думку висловив командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Герой України, бригадний генерал Олег Апостол в інтерв’ю ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

Витримати і знищити потенціал РФ

Генерал наголосив, що зараз критично важливо не шукати легких шляхів, а налаштуватися на важку боротьбу. Головним ворогом залишається Росія, і перемога над нею вимагає від українців надзусиль та терпіння.

За словами командувача, окупанти також не є «залізними» і не можуть триматися вічно. Тому завдання Сил оборони — виснажити противника.

«Нам треба зціпити зуби і, дійсно, їх перемолоти. Воно дасть свій результат, побачите. Противник теж не може довго триматися», — переконаний Олег Апостол.

Загроза внутрішніх чвар

Командувач ДШВ також звернувся до тих, хто перебуває в тилу, зокрема до посадовців та політиків. Він застеріг від небезпеки внутрішньої боротьби та «гонитви» за рейтингами чи посадами, які можуть нашкодити державі у найвідповідальніший момент.

Військовим важливо знати, що їхня жертва не марна, і що в тилу розуміють ціну, яку платять захисники.

«Щоб не вийшло, що ми тут дарма стоїмо, віддаємо життя за Україну, там хлопці до останнього борються, тримаються, а там десь в когось просто інші цінності вже, і він думає про те, як там кудись попасти», — підсумував бригадний генерал.

.