Карпати залишаються одним із найпопулярніших напрямків для святкування Різдва і Нового року. Вже зараз на сайті Booking майже 80% житла на ці дати заброньовані. Ціни у святковий період будуть щонайменше на 50% вищі, ніж у низький сезон.

Які зараз ціни на відпочинок у Карпатах, яка вартість буде під час свят і де можна бюджетно покататися на лижах., розповідає РБК-Україна.

Яка ситуація з туризмом у Карпатах

“Ситуація з туризмом в Карпатах поки важка. На це впливає відкладений попит: дехто боїться подорожувати через перевірки ТЦК, дехто – не може дозволити собі відпочинок через фінансові моменти. У нас на сайті є багато переглядів житла, але у бронювання вони рідко переходять. Про таку ж тенденцію заявляють і власники садиб. У міжсезоння їм особливо важко”, – каже засновник туристичного порталу “На море і в гори” Олексій Войцеховський.

За словами експерта, найпопулярнішими напрямками у Карпатах залишаються Ворохта, Яремче, Верховина, Славсько, Драгобрат, Ясіня, Поляниця, Буковель, Татарів й Микуличин.

“Оцей напрям між Верховиною й аж до Яремча – найпопулярніший. Ще є попит на Славсько на Львівщині й Синевир на Закарпатті, хоч Закарпаття має свою специфіку, бо там більше не гірський відпочинок, а тури на термальні джерела, екскурсії по замках”, – говорить експерт.

У середньому двомісний номер у низький період у Ворохті, Яремче та околицях коштує в межах 1200 гривень, покращені номери у готелях пропонують за ціною до 3 500 гривень.

“Через знижений попит у садибах можна сторгуватися на 15-20%. Тому у ключових локаціях – Яремче, Ворохта, Верховина можна розраховувати на номер за 1000 гривень на двох. А от у Буковелі – готелі із захмарним цінником”, – говорить Войцеховський.

У Буковелі та сусідній Поляниці ціни в середньому від 2 125 гривень за стандартний номер, покращений номер – від 3 000 гривень, номер у спа-готелі – від 4 500 гривень, ціни у люксах доходять до 10 тисяч гривень. При цьому у міжсезоння низка готелів Буковелю пропонують 20% знижку на житло.

Зараз у Буковелі на проживання діють 20% знижки (скриншот сайту bukovel.com)

“Вартість цьогоріч підвищилася ще навесні, але нового стрибка перед святами поки не бачимо. Дуже мало власників просять підвищити ціни через комунальне навантаження. Зараз у багатьох громадах перевіряють, чи приватні садиби працюють легально. Якщо бачать, що ті рекламуються, то переводять їх із побутового на комерційний тариф, який значно дорожчий. Багато хто каже, що готовий закритись, бо так здавати житло стане нерентабельно”, – пояснює експерт.

За словами Войцеховського, власники бояться підвищувати ціни, бо розуміють, якщо житло подорожчає, то економ і середній клас відпаде повністю – людям така вартість буде непід’ємна.

“На житло вищого класу – інстаграмні будиночки, люкс-готелі ситуація з війною та економікою мало впливає. На цей сегмент завжди є попит. Але це не масовий клієнт. Для цієї категорії туристів не проблема заплатити навіть по 10 тисяч за добу у новорічний період”, – каже Войцеховський.

Зараз шале у Ворохті та Яремче коштують від 4 500 тисяч гривень за добу, у Буковелі та Поляниці – від 6 500 тисяч, вілли від 6 тисяч до 12 тисяч гривень за добу, залежно від кількості спалень.

Ціни на вілли у Яремче (скриншот)

Що буде з цінами на Різдво і Новий рік

Традиційно вартість оренди житла у святковий період різко зростає. Попри це, уже зараз близько 80% житла на Booking на популярних напрямках заброньовані на Різдво та Новий рік.

“На свята підвищення цін буде у будь-якому випадку. Навіть ті, хто зараз каже, що в них нема людей, просять змінити тарифну сітку. Починаючи з 24 грудня і по 8 січня, житло подорожчає щонайменше на 50%. Тобто піковий період тепер від Різдва по новому стилю і аж до Різдва по старому стилю”, – додає Войцеховський.

Експерт наголошує, що найкраще бронювати житло на зимові свята ще у жовтні, коли є максимально широкий асортимент.

Яким буде лижний сезон

Войцеховський припускає, що лижний сезон 2025-2026 буде, як і попередні роки, не надто вдалим через погодні умови.

“У Карпатах вже з років 5 йде тенденція до теплих зим. Зимовий сезон не є таким же яскравим, як був у 2000-2010-х, коли було сніжно. Зараз через потепління у гори менше їдуть взимку і набагато більше влітку. Особливо під час війни, коли доступ до моря у нас обмежений, а Одеса зараз не дуже безпечна й дорога. Тому літо в Карпатах – пріоритетне, а зима вже другорядна. За нашою статистикою бронювання житла, піковий період у Карпатах – із кінця червня по серпень”, – каже експерт.

В останні роки курорти “рятують” лижний сезон завдяки штучному снігу.

Лижний сезон у Буковелі (фото: Getty Images)

Де бюджетно покататись

Покататись на лижах “не за всі гроші” світу можна у Славську та Драгобраті. Тут менше трас, ніж у Буковелі, втім ціни значно нижчі.

“Варто розпочинати зі Славська, а якщо вже є досвід і можливість додатково оплачувати трансфер – їхати у Драгобрат, бо він розрахований на досвідчених лижників та сноубордистів. А ще там довші траси і менше початківців”, – каже Войцеховський.

Проживання у Славську зараз коштує від 900 гривень за добу у двомісному номері, у різдвяно-новорічний період поки ще доступні як бюджетні варіанти за 1200-1900 гривень, так і люкс-класу – дворівневі номери від 5 тисяч гривень за добу.

У Драгобраті житло обійдеться дорожче: у низький сезон – від 2 000 гривень, у святковий період – від 3 200 гривень. У сусідній Ясіні на Різдво та Новий рік досі є доступні номери за ціною 1200-1500 гривень за номер, але доведеться добиратись до курорту.

“Уже зараз з 24 грудня по 8 січня середній сегмент майже зайнятий, бо навіть ті, хто поруч – Івано-Франківськ, Тернопіль, поїдуть в гори святкувати”, – зазначає експерт.

Торік денний абонемент на підйомник у Славську коштував 700-850 гривень, на цей сезон ще не оприлюднили ціни. На Драгобраті – ціна залежить від підйомника, наприклад бугельний “Драгобрат-1” – ВЛ – 1000 м – разовий квиток коштує 150 гривень, 10 підйомів – 800 гривень, 20 – 1400 гривень.

Чому Буковель такий дорогий

Буковель вважається найдорожчим гірськолижним курортом України. Ціни у спа-готелі на новорічну ніч 2026 доходять до 20 тисяч за добу, а на шале – до 60 тисяч. Вартість Ski-пасів на день у високий період (з 19 грудня по 31 грудня та з 7 січня по 16 березня) коштує 1500 гривень, у новорічний (з 2 по 6 січня) – 1900 гривень.

“У кожної людини різний заробіток, тому не можу судити за всіх, але, на мою думку, вартість відпочинку у Буковелі дуже завищена. Втім, такі ціни – це спосіб відсіювання небажаної клієнтури. Курорт приймає свій люкс-сегмент. Це така маркетингова стратегія, і вона працює”, – пояснює Войцеховський.

При цьому він наголошує, що попри високі ціни, на відпочинок у Буковелі все одно є чималий попит.

“Їм не треба завантаження 100%, тому що це зноси фондів житла, підйомників. Буковелю достатньо 60% завантаження протягом року клієнтами люкс і преміум-сегменту, на які вони націлені. Але якщо брати альтернативу за кордоном, то по вартості Буковеля можна розглядати щось краще – фактично все, окрім Швейцарії”, – додає експерт.

Ціни на шале у Буковелі на новорічну ніч 2026 (скриншот)

Тури на колоритне Різдво

Все більшої популярності набувають тури на Різдво у Криворівню. У цьому селі святкування поєднує автентичні гуцульські традиції з театралізованими дійствами, що переростають у своєрідний карнавал.

“Етнонапрямок завжди був цікавим для туристів у Карпатах, особливо після початку війни, коли все українське стало дуже популярним”, – пояснює Войцеховський.

Вартість такого туру залежить від кількості днів і програми. Наприклад, три дні із виїздом зі Львова із частковим харчуванням обійдеться у 3 700 гривень. Дводенну мандрівку з Чернівців пропонують за 5 100 гривень, п’ятиденну із Києва – за 9 250 гривень.