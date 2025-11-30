Чистий прибуток найбільшого російського виробника нафти «Роснефть» за січень-вересень впав на 70% у річному обчисленні до 277 мільярдів рублів (3,57 мільярда доларів) на тлі високих процентних ставок, дешевшої нафти та зміцнення рубля, повідомила компанія у п’ятницю, передає Reuters.

Нижчі ціни на нафту призвели до зниження квартальних прибутків різних нафтових компаній, включаючи Shell та TotalEnergies.



«Роснефть» заявила, що додатковий тиск на результати компанії виник через посилення забезпечення «антитерористичної безпеки».

Компанія не уточнила конкретні заходи безпеки. Україна посилила атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Росії з серпня.

«Роснефть» заявила, що її дохід впав на 17,8% за перші дев’ять місяців року до 6,29 трильйона рублів.

«Високий рівень ключової процентної ставки Банку Росії продовжує суттєво негативно впливати на прибуток. Крім того, немонетарні та одноразові фактори негативно вплинули на динаміку показника протягом звітного періоду», – заявили в «Роснефти».

Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за цей період знизився на 29,3% до 1,6 трильйона рублів.

