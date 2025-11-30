Потерпілий отримав ножове поранення в область серця, коли приїхав забрати колишню дружину, яка просила про допомогу через конфлікт зі своїм хлопцем. Нині постраждалий перебуває у лікарні, його стан критичний. Зловмисника поліцейські розшукали та затримали у процесуальному порядку. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Подія сталась вночі 28 листопада в одному із багатоквартирних будинків у м. Південноукраїнськ. Про поранення чоловіка до поліції повідомила місцева мешканка.

На місце прибули поліцейські відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління та медики. Правоохоронці з’ясували, що між двома чоловіками стався конфлікт, якому передувала сварка між фігурантом та його дівчиною. Жінка, злякавшись подальшого розвитку конфлікту, звернулася по допомогу до колишнього чоловіка та попросила забрати її з дому. Коли потерпілий приїхав і піднявся сходами, на нього накинувся фігурант, який наніс чоловікові удар ножем в область серця та втік з місця злочину.

Постраждалого у тяжкому стані медики госпіталізували. Нині лікарі оцінюють його стан як критично важкий.

Знаряддя злочину – ніж, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Поліцейські за участі фахівців управління кримінального аналізу встановили місцезнаходження 34-річного фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як з’ясувалось, фігурант нині є підсудним за незаконне зберігання зброї.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.