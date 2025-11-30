Щоб техніка працювала навіть в блекаут, спробуйте зарядити ноутбук павербанком.

Відключення електрики важко витримувати українцям, які працюють віддалено. Коли світла немає по 16 годин на добу, користуватись технікою стає неможливо. Але життя стане набато простішим для тих, хто знає, як зарядити ноутбук від павербанка.

Зробити це цілком можливо, якщо правильно обрати та підключити портативне джерело живлення. УНІАН розпитав керівника проєкту Optima House Івана Перегінця про головну умову при виборі зарядного пристрою.

Чи можна заряджати ноутбук від павербанка

За слова фахівця, працювати з технікою під час блекаутів цілком можливо – саме для цього й існують безперебійники та портативні джерела живлення.

Важливо лише правильно підбирати зарядний пристрій під потужність конкретного гаджета. “Це як із транспортом: якщо машина розрахована на три тонни, на неї не можна навантажувати десять”, – пояснює він.

“Якщо використовувати павербанк, розрахований на смартфони з ємністю 10–20 тис. мА/год і потужністю 10–30 Вт, для заряджання ноутбука на 50–60 Вт, він працюватиме на межі можливостей, перегріватиметься й може швидко вийти з ладу. У гіршому випадку це навіть здатне спричинити небезпечну ситуацію”, – додає Іван Іванович.

Тож перед тим, як зарядити ноутбук без світла, важливо перевірити ємність павербанку. Той маленький пристрій, яким ми заряджаємо телефони, не підійде для настільних комп’ютерів – не вистачить потужності.

Як обрати павербанк для ноутбука

Як зазначає Іван Перегінець, фактично будь-який сучасний ноутбук можна зарядити альтернативними системами живлення, у тому числі та павербанком. Втім важливо пам’ятати головне: для техніки зазвичай потрібні зарядні пристрої потужністю від 65 до 100 Вт і ємністю близько 20–30 тис. мА/год. Тому й павербанк для ноутбука має відповідати цим параметрам – мати потужність приблизно 100 Вт і ємність не менше 20 000 мА/год.

“Найпростіше уявити це як звичайну лампочку на 100 Вт. Відповідно, павербанк має бути не слабший за цей показник. Це як переливати воду: якщо у вас є відро на 10 літрів, то й бак має бути приблизно такої ж місткості, інакше процес не буде ефективним”, – пояснив фахівець.

Якщо потужність павербанка нижча, ніж вимагає ноутбук, заряджання або не відбудеться, або буде йти з надмірним навантаженням. Технічно пристрій може “потягнути” таку роботу, але це “як нести 15 кг, коли ти розрахований на 5”. Можливе перегрівання, вихід із ладу як павербанка, так і кабелю.

“Тому важливо, щоб зарядний пристрій відповідав потужності гаджета – так званій “конгруентності”. Цю інформацію завжди вказують у маркуванні, тож під час покупки слід це уточнювати”, – ще раз наголосив Іван Іванович.

Чому ноутбук не заряджається від павербанка

Якщо зарядити гаджет не виходить, причин може бути кілька. Найчастіше це несправні системи з’єднання. Інший варіант – павербанк для ноутбука настільки слабкий, що пристрій навіть не починає зарядку: система “розуміє”, що потужності замало, і просто не активує процес.

“Під “системами з’єднання” маються на увазі всі способи підключення – USB, інші типи роз’ємів або клемники”, – пояснює експерт.

Як заряджати ноутбук від павербанка

Для початку павербанк потрібно зарядити у ті години, коли є світло, а потім підключити до приладу. Якщо “рідний” дріт не підходить, люди часто шукають спеціальний перехідник для зарядки ноутбука від повербанка чи способи під’єднати ноутбук до іншого джерела живлення. Але тут важливо розуміти принцип.

“Ноутбук зазвичай живиться або через USB-порт, або через стандартну зарядку від 220 В. Якщо це другий варіант, то підключити його до альтернативного джерела можна через інвертор”, – пояснює він.

Інвертор – це пристрій, який перетворює 12 В від акумулятора на 220 В, тобто створює для ноутбука “імітацію” звичайної розетки. У такому випадку ноутбук фактично не “бачить” різниці, він отримує стандартні 220 В, просто не з мережі, а через акумулятор.

Павербанк працює інакше. Він дає живлення через USB, тому може заряджати ноутбук тільки якщо модель підтримує зарядку через USB або через USB-C PD.

“На жаль, у різних смартфонів, ноутбуків і марок – свої роз’єми, своя потужність і вимоги до кабелів. Тому найкращий шлях – звернутися в магазин техніки або до сервісного спеціаліста з вашим конкретним приладом. Там підкажуть, який кабель, павербанк, EcoFlow або інший акумуляторний блок підійде саме для вашої моделі”, – підсумував Перегінець.