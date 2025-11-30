Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 172 860 (+1 160) осіб
танків – 11 386 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 672 (+14) од.
артилерійських систем – 34 740 (+7) од.
РСЗВ – 1 552 (+2) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508) од.
крилаті ракети – 4 024 (+29) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+49) од.
спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Дані уточнюються.