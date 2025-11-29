У Німеччині живе найменший в світі кінь — жеребець на ім’я Пумукель, який тепер занесений до Книги рекордів Гіннеса саме як кінь-малюк.

Зріст дорослого жеребця становить лише 52,6 сантиметра. Його мініатюрність є наслідком генетичної особливості.

Незважаючи на мініатюрний розмір, Пумукель дуже активний, любить грати і навіть підробляє терапевтичним конячком, часто відвідуючи хоспіси та будинки для людей похилого віку.

Пумукель має дуже норовливий та впевнений у собі характер і приносить радість людям.