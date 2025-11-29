Племінниця Дональда Трампа, Мері Трамп, каже, що одна з причин, через яку президент, схоже, все частіше нападає на жінок-журналістів, полягає в тому, що він “наляканий”. Але також це звичайна для нього поведінка.

60-річна Мері Трамп обговорила зростання кількості інцидентів у своєму шоу Mary Trump Live. Вона зазначила, як президент США обізвав журналістку “свинкою”, зажадавши від неї замовкнути під час брифінгу на борту Air Force One, а також пост у Truth Social, у якому він образив зовнішність репортерки New York Times, назвавши її потворою, пише Daily Beast і Фокус.

Мері Трамп, американський психолог і письменниця, племінниця президента США Дональда Трампа, відкрито критикує свого дядька з моменту його першого президентського терміну.

“Його жінконенависницькі нападки, особливо на журналістів, частішають, і це означає кілька речей. Це означає, що йому дедалі простіше виступати з такими нападками, оскільки він відкрито виявляв жінконенависництво, расизм, ісламофобські погляди, антиіммігрантські настрої та антисемітизм. Більше це неможливо приховати”, — каже вона.

Також Мері вважає, що її дядько в паніці.

“Думаю, це також ознака того, що він “трохи” засмучений. Він також ніколи толком не чув про ефект Стрейзанд”, — сказала Мері, маючи на увазі інтернет-феномен, коли хтось ненавмисно привертає додаткову увагу до чого-небудь, намагаючись приховати це від громадськості.

На прохання прокоментувати ситуацію директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг сказав: “Мері Трамп — закореніла невдаха, яка ні про що не має ані найменшого поняття”.

Мері раніше засуджувала “свиняче” зауваження свого дядька, який цього місяця накинувся на журналістку, яка поставила йому уточнювальне запитання щодо документів Епштейна, і у відео, опублікованому в соціальних мережах, пояснила: “Дональд — закоренілий жінконенависник, тому йому не дуже подобається, коли жінки ставлять йому складні запитання”.

Президент США також образив репортерку New York Times Кеті Роджерс після публікації звіту, що аналізує зниження кількості його публічних появ під час другого терміну порівняно з першим.

У розлогій тираді, опублікованій у середу в Truth Social, Трамп написав: “Авторка статті, Кеті Роджерс, якій доручено писати про мене тільки погане, — третьосортна репортерка, потвориця, як усередині, так і зовні”. Він не згадав чоловіка, який був співавтором статті.

Мері, яка стала одним із найзатятіших критиків свого дядька, на початку цього місяця виступила в подкасті The Daily Beast, щоб обговорити жінконенависництво свого дядька. Вона заявила Джоанні Коулз, креативному директору і контент-менеджеру The Daily Beast: “Дональд, звичайно ж, був сексистом. Усі в моїй родині, включно з жінками, були жінконенависниками. Він і мій дядько Роберт ставилися до моєї бабусі дуже інфантильно і нешанобливо. І було абсолютно очевидно, що вони не поважали жінок і не вважали, що в них має бути якась влада”.

Жононенависництво Трампа стало одним із головних предметів суперечок під час його першої президентської кампанії та подальшого президентства після повідомлень про записану 2005 року розмову, в якій він хвалився тим, як хапав жінок за інтимні місця: “Я навіть не чекаю. А коли ти зірка, тобі все дозволяють. Ти можеш робити все, що завгодно”.