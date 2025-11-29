Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 30 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:00:
06:00-08:00 1 черга;
08:00-12:00 2 черги;
12:00-20:00 2,5 черги;
20:00-22:00 1,5 черги;
22:00-23:00 0,5 черги.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;
1.2 – 12:00 – 19:00;
2.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;
2.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 – 15:30;
3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 20:30;
3.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 – 23:30;
4.1 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 19:00;
4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 – 22:30;
5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
5.2 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 15:30;
6.1 – 15:30 – 20:30;
6.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/