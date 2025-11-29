Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на НЕДІЛЮ, 30 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:00:

06:00-08:00 1 черга;

08:00-12:00 2 черги;

12:00-20:00 2,5 черги;

20:00-22:00 1,5 черги;

22:00-23:00 0,5 черги.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;

1.2 – 12:00 – 19:00;

2.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;

2.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 – 15:30;

3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 20:30;

3.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 – 23:30;

4.1 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 19:00;

4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 – 22:30;

5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;

5.2 – 05:30 – 08:30; 12:00 – 15:30;

6.1 – 15:30 – 20:30;

6.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇

https://off.energy.mk.ua/