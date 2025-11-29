Про випуск нового продукту першим повідомив син президента США Ерік Трамп.

На сайті з продажу покупців закликають: “Пориньте у світ, де сміливість і майстерність зустрічаються. Trump Vodka — це не просто напій, а данина поваги неминущим цінностям і непереможному духу Америки”.

Зараз уже розпочалося предзамовлення на “трампівку”. Пропонується 2 її види.

ВОДКА TRUMP (750 МЛ), $ 47,45.

Водка Trump Vodka, створена з бездоганною якістю, втілює сміливість мріяти по-великому, силу стояти на своєму і прагнення до величі. Підніміть келих за свободу, можливості і неминущу велич Сполучених Штатів Америки.

Trump Vodka First Run 45 47 (спеціальний випуск) (750 мл) $75,00

Данина поваги сміливому духу і вічним цінностям, які визначають Америку. Горілка Trump Vodka виробляється на полях в самому серці Америки і доводиться до досконалості майстрами-дистиляторами. Вона втілює патріотизм, стійкість і прагнення до досконалості, роблячи її більше, ніж просто міцним напоєм. Це свято гордості і рішучості, які створили Америку. Створена в Америці з безкомпромісною якістю, горілка Trump Vodka відображає сміливість мріяти про більше, силу стояти на своєму і прагнення до величі. Вона піднімає келих за Великий Американський Дух. Ця спеціальна серія поставляється в пам’ятній фірмовій коробці і пронумерована вручну, як одна з перших 4745 пляшок, випущених в кількості 4745 штук. Станьте одним з перших власників частинки історії.

Як бачимо, що дорожче ціна – то більше тексту в описі. А про точну дату випуску нового продукту обіцяють повідомити окремо, але спочатку – підписникам, ттож ми поділимось інформацією).