За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» рф. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

«СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

