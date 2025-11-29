Такого висновку президент Зеленський дійшов ща результатами зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

-Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Кілька ключових елементів. Уже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави. Хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Домовились, що Денис підготує детальні пропозиції для змін і представить Кабінету Міністрів України на затвердження. Також міністр оборони доповів щодо відряджень у Миколаївську та Херсонську області, заходів захисту. Окремо обговорили захист критичної інфраструктури, спрямування відповідних ресурсів. Важливо, що уряд і Міністерство оборони України повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю зокрема дронів для бойових бригад, і вчора профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Також для фінансування Лінії дронів були додатково спрямовані 8 млрд грн.