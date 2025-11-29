У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

– 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – «шахеди»);

– 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);

– 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. – рф);

– 4 балістичних ракет “Іскандер-М” (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – рф).

– 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

– 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

– 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

– 4 балістичні ракети Іскандер-М;

– 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

