Крайовий суд у Плзені скасував умовний вирок за статтею про хуліганство Зденекові Голцкнехту, який понад два роки тому напав на двох українських біженок у містечку Пласи в Плзенському краї.

Тепер справа має повернутися знову до Окружного суду Плзень-Північ, який у липні виніс вирок: шість місяців позбавлення волі умовно з 18-місячним випробувальним терміном.

Про це пише «Чеське Радіо», передає Інше ТВ.

Причини такого рішення, ухваленого раніше цього тижня, про яке повідомляє інтернет-видання Novinky.cz, не відомі: розгляд апеляцій на первісний вирок, поданих захисником Голцкнехта і прокуроркою, в крайовому суді відбувся в закритому режимі. Про нього стало відомо з судової бази даних.

Спершу 50-річного нині Зденека Голцкнехта обвинувачували також і в заподіянні шкоди здоров’ю і в насильстві проти групи населення і проти особи. За все це йому могло загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Але Окружний суд Плзень-Північ визнав його винним тільки в хуліганстві. Суддя Тереза Шміцова дійшла висновку, що не було доведено, що саме дії чоловіка спричинили поранення однієї з жінок і що він вчинив хуліганські дії через українську національність жінок.

Голцкнехт на суді висловив жаль із того, що сталося, але відмовився визнати свою провину. Він продовжив наполягати на тому, що він «ніколи в житті жінки не вдарив» і нікого не поранив, і що національність жінок не відіграла ніякої ролі, а конфлікт викликали жінки, які були напідпитку, коли почали йому щось казати, і він сприйняв це як лайку на його адресу. За його словами, він дійсно назвав жінок «дурепами-українками», але іншої лайки щодо них не говорив. А його захисник заявляв, що українки свідомо брехали в своїх свідченнях, щоб отримати відшкодування.

Інцидент стався 13 серпня 2023 року, в неділю, ввечері на закінчення роботи лунапарку в Пласах, містечку в Плзенському краї. Голцкнехт їхав своїм автом, щоб вивезти свій атракціон, із яким він їздить по таких акціях. Коли жінки, що сиділи на краю дороги, не звільнили йому проїзд, він, як мовиться в матеріалах обвинувачення, запитавши їх, чи вони українки, накинувся на них із расистськими лайками: «Українські свині, українські курви, українські повії, геть звідси», — кричав він. На попередніх судових слуханнях згадувалося, що в соцмережах чоловіка було виявлено багато дописів антиукраїнського змісту.

Потім, за цими даними, Голцкнехт підійшов до 44-річної тоді українки і кілька разів без причини вдарив її по обличчю. Вона кинулася до його авта, щоб забрати ключі й не дати йому поїхати геть, але той витягнув її з машини за волосся, вирвавши жмуток. У цей час інша, 34-річна на той час українка, вдарила чоловіка ззаду по спині й шиї, на що той відповів принаймні двома ударами кулаком їй по обличчю, вона впала і лишилася безвладно лежати. Зазнані нею переломи кісток обличчя вимагали операції, кількаденного перебування в лікарні і призвели до кількатижневого погіршення здоров’я.

