Європейський авіаконцерн Airbus оголосив про негайне відкликання та ремонт 6 тисяч літаків сімейства A320.

Це безпрецедентне рішення, яке зачіпає більше половини світового флоту цієї моделі, загрожує глобальними перебоями в авіасполученні та скасуванням тисяч рейсів.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на Reuters.

Цю ситуацію вже називають однією з найбільших невдач за 55-річну історію компанії. На момент, коли Airbus розіслав екстрене попередження для понад 350 авіакомпаній-операторів, у повітрі одночасно перебувало близько 3 тисячі літаків A320.

Пізно ввечері в п’ятницю Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву, яка робить ремонт обов’язковим для продовження польотів.

Причиною відкликання стала технічна вразливість систем літака. Airbus заявив, що нещодавні дослідження показали: сонячні спалахи можуть пошкодити цифрові дані, критично важливі для функціонування систем управління авіалайнера.

Проблема локалізована в системі ELAC (Elevator and Aileron Computer). Цей комп’ютер відповідає за передачу команд від бокового джойстика пілота до рулів висоти та елеронів у хвостовій частині літака. Виробник обладнання, французька група Thales, вже заявила, що їхні компʼютери відповідають специфікаціям, а збій стосується саме програмного забезпечення, яке знаходиться в зоні відповідальності Airbus.

Каталізатором розслідування та подальшого масового відкликання став небезпечний інцидент, що стався 30 жовтня. Літак A320 авіакомпанії JetBlue, що виконував рейс із Канкуна (Мексика) до Ньюарка (США), почав раптово втрачати висоту.

Через проблеми з керуванням та неконтрольоване зниження пілоти здійснили екстрену посадку в Тампі, штат Флорида. Унаслідок різкого маневру кілька пасажирів отримали травми. Розслідування Федерального управління цивільної авіації США (FAA) виявило, що причиною інциденту став саме збій у системі управління через зовнішній вплив.

Згідно з бюлетенем, ремонт передбачає повернення до попередньої, стабільнішої версії програмного забезпечення. Процедура займає близько двох годин на один борт. Однак логістика процесу є складною: літаки не можуть виконувати комерційні рейси до оновлення ПЗ, що змушує авіакомпанії скасовувати вильоти та терміново відправляти лайнери до баз технічного обслуговування.

Ситуація ускладнюється тим, що ремонтні ангари по всьому світу вже переповнені через черги на перевірку двигунів, а галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих механіків.

