У Покровському районі російські окупанти взяли в полон військовослужбовця Збройних Сил України. Його спочатку побили прикладом автомата, а потім розстріляли, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Інцидент трапився у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка. Як з’ясували правоохоронці, українського військового оточили росіяни та взяли в полон.

Один з окупантів зв’язав чоловіку руки, а інший кілька разів ударив беззбройного полоненого прикладом автомата по голові. Коли той перестав реагувати, його розстріляли.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини. Наразі встановлюють особи причетних окупантів та усі обставин події.