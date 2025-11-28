Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) засудив колишнього народного депутата на 3,5 роки тюремного ув’язнення та штрафу за махінації з отриманням компенсацій за житло.

У САП не називають ім’я екснардепа, але, судячи з матеріалів справи, йдеться про Аркадія Корнацького.

«28 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, суд визнав колишнього нардепа винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Корнацький може оскаржити вирок ВАКС протягом 30 днів через Апеляційну палату ВАКС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС відмовив у скарзі екснардепу Корнацькому і підозру не скасував