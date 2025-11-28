Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська».

Сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року.

Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року, повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя.

Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць.

Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Подача тендерних пропозицій на Prozorro відбувається за посиланням:

https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-28-001328-a

