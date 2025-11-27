Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 28 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:00.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;
1.2 – 11:00 – 17:30;
2.1 – 14:30 – 18:00;
2.2 – 07:30 – 11:00; 14:30 – 18:00;
3.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 – 18:00;
3.2 – 07:30 – 11:00;
4.1 – 05:30 – 07:30; 14:30 – 17:30;
4.2 – 07:30 – 11:00;
5.1 – 11:00 – 14:30; 21:30 – 23:30;
5.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 – 14:30;
6.1 – 11:00 – 14:30; 18:00 – 20:30;
6.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 – 20:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/