Уряд погодився скасувати деякі податкові пільги, щоб отримати нове фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела та Ліга.

ЗМІ зазначило, що рада директорів МВФ схвалить програму для України, як тільки Київ запровадить низку заходів щодо скорочення витрат. Так звані попередні дії, яких вимагають від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомили співрозмовними агентства.

Зокрема, уряд планує запровадити ПДВ для ФОПів, які повідомляють про річний дохід понад 1 млн грн. За словами джерел, уряд також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільнені від мит.

Bloomberg зазначило, що доля угоди залежить також від того, чи погодиться Євросоюз використати заморожені активи РФ для фінансування України. Рішення з цього питання очікують у грудні.

“Економічна правда” повідомила, що серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності та аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової.

Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Окрім цього, серед вимог – оподаткування доходів від цифрових платформ. Ідеться податки з доходів від сервісів на зразок Bolt, Uklon, Glovo, Booking, OnlyFans чи OLX.

МВФ вимагає від уряду також, щоб військовий збір не скасовували навіть після закінчення війни.

Україна і МВФ 26 листопада домовилися про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 млрд. Угода поки що досягнута на технічному рівні (Staff Level Agreement) і має бути схвалена Радою директорів фонду найближчими тижнями після ухвалення державного бюджету й отримання адекватних фінансових гарантій від інших донорів України.