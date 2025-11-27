Російський космічний корабель “Союз МС-28” у четвер успішно стартував до Міжнародної космічної станції з двома російськими космонавтами та астронавтом NASA на борту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ракета “Союз 2.1а” стартувала з космодрому Байконур у Казахстані о 12:28 за московським часом. До складу екіпажу увійшли командир Сергій Кудь-Сверчков, для якого це другий політ у космос, російський космонавт Сергій Мікаєв та астронавт NASA Крістофер Вільямс, які летіли вперше.

Після старту “Союз” мав двічі облетіти Землю, а о 12:38 за Гринвічем здійснив автоматичну стиковку з модулем МКС “Рассвєт”. Після цього екіпаж увійде на станцію та проведе там наступні вісім місяців. Повернення на Землю наразі заплановане на кінець липня 2026 року.